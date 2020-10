Oslo S rammes av vekterstreiken

innenriks

Ytterligere 500 vektere ble tatt ut i streik onsdag, noe som blant annet rammer Oslo sentralstasjon, melder VG.

– Reisende behøver ikke være bekymret for sikkerheten. Vårt budskap er at folk kan fortsette å bruke stasjonene som vanlig, sier Knut Øivind Ruud Johansen, direktør for stasjoner i Bane Nor Eiendom, i en pressemelding.

Han sa til avisen tidligere onsdag at de håper de slipper å stenge stasjone.

Ruud Johansen sier det naturligvis være færre synlige vektere på stasjonene, men at de viktigste oppgavene ivaretas.

– Vi har brannvakter på plass, og personell som kan evakuere stasjonen, skulle det oppstå en nødsituasjon, sier han.

Parat har tidligere varslet at en utvidelse av streiken også vil gjelde helikoptertrafikken ut i Norskehavet fra Kristiansund og prosesseringsanlegget til gassfeltet Ormen Lange.

Vekterstreiken begynte 16. september, og over 2.000 vektere er nå i streik. Streiken har så langt blant annet ført til at Oslo bussterminal stenger klokka 20 på kvelden og vanskeligheter for Trondheim kommune med å holde en koronateststasjon åpen.

