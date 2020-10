Nokut ber seks organisasjoner slutte å kalle seg universiteter

innenriks

Fem brev organisasjoner har navn som gir inntrykk av at de har akkreditering som universitet, mens én organisasjon har navn og markedsføring som gir inntrykk av at de er en akkreditert utdanningsinstitusjon, melder Khrono.

Reaksjonen fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut) kommer etter at Khrono publiserte flere saker om hvordan norske organisasjoner utgir seg for å være universiteter i Midtøsten. De tilbyr godkjente utdanninger og profesjonelle diplomer.

Etter å ha gjennomført en undersøkelse, fant Nokut de seks organisasjonene som bryter loven om universiteters egennavn og tar nå affære. De lover å fortsette å følge med.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) har tidligere sagt til Khrono at det er stort behov for å rydde opp.

– Nå følger vi opp avsløringene rundt de ulovlige universitetene med konkret handling. Så må vi diskutere nærmere med Nokut om det er behov for å justere regelverket slik at arbeidet rundt dette blir enklere, sier Asheim.

