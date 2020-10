38 nye smittetilfeller i Oslo siste døgn

innenriks

I Oslo er det til sammen 648 smittetilfeller de siste to uken, viser oversikten fra Oslo kommune.

Bydelen Gamle Oslo har flest smittede de siste to ukene, med 72 tilfeller. Grünerløkka har nest høyest antall smittede med 64 tilfeller og deretter Frogner med 63 smittede i denne perioden. Færrest antall nye smittede har bydelen Vestre Aker med 11 tilfeller to siste uker og deretter Ullern med 26 tilfeller.

Alle bydelene i Oslo er fremdeles «røde», som tilsvarer et smittetall på mer enn 20 nye smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene.

Det er desidert flest i aldersgruppen 20–29 år i Oslo som har blitt registrert smittet de siste to ukene, med 223 tilfeller.

Blant de smittede er det 56 prosent menn.

