Hver sjette forelder oppgir at korona gjør det vanskelig å dekke utgifter for barna

Den landsomfattende undersøkelsen som Opinion har gjort for Røde Kors, viser også at hver fjerde nordmann frykter at unge i nærmiljøet har falt utenfor på grunn av dårligere økonomi i koronatiden.

På grunn av den høye arbeidsledigheten som følge av koronapandemien, er Røde Kors' generalsekretær Bernt G. Apeland bekymret for økte sosiale forskjeller.

– Dessverre frykter vi at de barnefamiliene som har hatt det tøft økonomisk før korona, nå kan få det enda tøffere når mange er arbeidsledige, sier Apeland.

I statsbudsjettet for 2020 foreslår regjeringen å øke barnetrygden for barn mellom 0–6 år. Røde Kors ber nå regjeringen å om å øke barnetrygden også for barn over 6 år.

