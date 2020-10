Mímir Kristjánsson topper stortingslisten for Rødt i Rogaland

innenriks

Kristjánsson skriver på sin Facebook-side at han er stolt over førsteplassen.

– Det er vel nå man skal si at jeg er stolt og ydmyk, men jeg er ikke så ydmyk av meg, så jeg er mest bare stolt, sier han.

Han sier at Rødt har et mål om å ta ett av de 13 direktemandatene fra Rogaland ved stortingsvalget neste år. Det krever at Rødt får 5,5 prosent av stemmene i fylket. Ved stortingsvalget i 2017 fikk Rødt 1,2 prosent oppslutning i Rogaland

Til Stavanger Aftenblad lørdag sier 34-åringen at han ikke vil definere noen sluttdato for norsk oljevirksomhet.

Men han går likevel til valg på at Norge ikke skal gi nye letetillatelser eller åpne nye oljefelt. I tillegg skal kartlegging og seismikkskyting avsluttes, skatteregimet for oljebransjen skjerpes og leterefusjonsordningene avsluttes.

– I stedet må man lage en startdato for å komme i gang med nedbyggingen. sier han.

