LO-forbund varsler boikott av Wizz Air

– Når Wizz Air smeller igjen døren for fagbevegelsen og et anstendig organisert arbeidsliv, smeller vi igjen døren for dem, sier Alfheim, som leder Industri Energi med rundt 56.000 medlemmer i land- og offshorebasert industri.

Han reagerer kraftig på uttalelsene til Wizz Air-sjef József Váradi denne uken om at Wizz Air «er et flyselskap uten fagforeninger.» Uttalelsen fra Váradi kom da selskapet presenterte sine planer for innenriksruter i Norge.

– Det er totalt uhørt i norsk sammenheng. József Váradi vil ha norske kunder, men ikke norsk kultur. Slike useriøse aktører er ikke velkomne. Vi innfører derfor reisepolicy på at våre ansatte ikke skal fly disse rutene, sier Alfheim til VG.

Wizz Air varslet tirsdag at de starter opp innenriksruter fra Oslo til tre byer. Selskapet har gjort det klart at de ikke vil inngå tariffavtaler med fagforeninger. Norsk Flygerforbund er skeptiske:

– Vi registrerer at Wizz Air-sjefen i intervjuer avviser å inngå tariffavtaler med fagforeninger. I Norge sniker vi oss ikke unna det sosiale ansvaret, men følger normale spilleregler for arbeidslivet. Jeg forutsetter at Wizz Air bidrar til en sunn konkurranse som er basert på sosial ansvarlighet, sa Norsk Flygerforbunds leder Yngve Carlsen til NTB tidligere denne uken.

