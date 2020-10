Ulovlig kongekrabbefiske i Porsangerfjorden etterforskes

innenriks

Etterforskning er opprettet, og fangsten er tatt om bord på kystvaktskipet KV Heimdal. Omfanget av fangsten er for øyeblikket ikke fastslått, opplyser Sjøforsvaret.

– Fiskeren som mistenkes for ulovlig fiske, samarbeider nå med Kystvakten for å sikre at alle fiskebruk blir tatt opp fra havet, opplyser kommunikasjonssjef Torill Herland i Sjøforsvaret.

Skipene KV Heimdal og KV Barentshav har den siste tiden patruljert området rundt Porsangerfjorden for å avdekke ulovlig kongekrabbefiske.

– Kystvakten er kjent med at enkelte aktører i kongekrabbefisket fisker i det kvoteregulerte området i øst og frakter fangsten til det uregulerte området i vest for å levere og rapportere fangsten der, opplyser Herland.

