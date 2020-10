Verdens matvareprogram får Nobels fredspris

innenriks

Det kunngjorde nobelkomiteens leder Berit Reiss-Andersen på en seremoni på Nobelinstituttet fredag formiddag.

FN-organisasjonen får fredsprisen for sin innsats i kampen mot sult, for sine bidrag til å skape forutsetninger for fred i konfliktutsatte områder, og for å være en pådriver i arbeidet mot bruken av sult som et våpen i krig og konflikt.

Verdens matvareprogram er verdens største humanitære organisasjon for bekjempelse av sult og for fremming av matsikkerhet. I 2019 hjalp Matvareprogrammet nær 100 millioner mennesker i 88 land som var rammet av akutt matmangel og sult.

Vil rette oppmerksomhet rundt sult

Til NTB sier nobelkomiteens leder at hun håper at prisen vil skape oppmerksomhet om alle sultende befolkninger i verden.

– Spesielt for oss som lever trygt i Vesten. Vi ser ikke sult. Vi har ikke opplevd sult, sier Reiss-Andersen.

– Det er også nødvendig å få denne oppmerksomheten for å skape forståelse om at alle verdens samfunn må bidra til å bekjempe sult. Alle land som er i stand til det, må bidra for å løse dette problemet, legger hun til.

WFP-visepresident: Veldig glad

– Jeg synes dette er en veldig riktig pris og er glad for at Verdens matvareprogram nå endelig får denne store anerkjennelsen. Det er så velfortjent, sier Rasmusson til NTB.

Rasmusson, som var generalsekretær i Flyktninghjelpen fram til hun begynte i WFP i 2013, sier hun er kjempeglad på vegne av organisasjonens medarbeidere og mener prisen vil være en enorm motivasjon for dem.

– De gjør en formidabel jobb hver dag i noen av verdens mest kompliserte situasjoner, sier hun.

Nobelkomiteen: I tråd med Nobels testament

I sin begrunnelse skriver nobelkomiteen at de ønsker å rette verdens øyne mot de millioner av mennesker som sulter og trues av sult.

«Verdens Matvareprogram står sentralt i det multilaterale samarbeidet for å gjøre matsikkerhet til et redskap for fred og har bidratt sterkt til å mobilisere FNs medlemsland til å bekjempe bruken av sult som et våpen i krig og konflikt», heter det i begrunnelsen.

Den viser til at organisasjonen bidrar daglig til den forbrødring mellom nasjonene som Alfred Nobel viste til i sitt testamente, og peker videre på at organisasjonens innsats er noe alle verdens nasjoner bør kunne samles om og støtte.

Det var Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad som nominerte FN-organisasjonen til Nobels fredspris. Hun nominerte også organisasjonen til fredsprisen i 2019.

Årets nobelpris deles ut i Universitetets aula den 10. desember.