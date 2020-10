innenriks

Politiet i Sørvest varslet om ulykken 11.16 fredag formiddag. De var da selv blitt varslet om ulykken utenfor Eigerøy ved 11-tiden. Alle nødetater er på vei til ulykkesstedet.

– Det er to personer som har havnet i vannet etter at båten de var i, kantret. Det er andre båter i området som har varslet om dette, og et redningshelikopter og et ambulansehelikopter på vei til stedet, sier operasjonsleder Toralv Skårland i Sørvest politidistrikt til NTB.

(©NTB)