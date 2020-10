Sjelden immunsviktsykdom kan gjøre unge alvorlig syke av koronaviruset

innenriks

Forskerne tror de har kommet et steg nærmere en forklaring på hvorfor noen unge – og andre uten kjente risikofaktorer – blir alvorlig syke av koronaviruset, skriver VG.

Noen kan ha en sjelden immunsviktsykdom uten å vite det, viser studien.

– Funnet er veldig interessant. Det kan ha klinisk betydning, sier professor Eystein Husebye, en av forskerne bak studien.

Forskerne har undersøkt antistoffer i blodet som hemmer immunforsvarets evne til å stoppe et virus fra å formere seg. Det viser seg at 10 prosent av dem som har blitt alvorlig syke av koronaviruset, har antistoffer som hemmer såkalte interferoner, en av kroppens viktige bestanddeler for å stoppe en virusinfeksjon.

Studien er gjort i samarbeid med et stort internasjonalt team ledet av franske forskere, og har foregått siden i vinter. Den baserer seg på data fra koronapasienter fra flere land.

