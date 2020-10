PRIO: Flyktninger, glemte konflikter eller menneskerettighetsbrudd sannsynlige fredspriskandidater

innenriks

På toppen av spillselskapenes favorittlister til å få Nobels fredspris ligger ennå Verdens helseorganisasjon (WHO) og andre kjente navn, flere av dem har fått ekstra oppmerksomhet på grunn av koronakrisen.

Direktøren ved fredsforskningsinstituttet PRIO ville ikke satt pengene sine der.

– Pandemien og Verdens helseorganisasjon har ikke behov for mer oppmerksomhet enn de allerede får, og derfor tror jeg ikke komiteen vil velge en koronarelatert pris. Tvert imot, sier Henrik Urdal til NTB.

Han tror Nobelkomiteen vil ønske å hente fram viktige problemstillinger som kommer i skyggen av pandemien, som glemte konflikter eller alvorlige menneskerettighetsbrudd.

– Innføringen av den nye sikkerhetsloven som innskrenker demokratiet i Hongkong, har skjedd mens verdens øyne har vært rettet mot covid-19, minner han om.

Ikke minst tror han en pris som belyser arbeidet for flyktninger, kan være på sin plass.

Flyktningpris

Arbeid for flyktninger har vært nevnt tidligere år, og Urdal mener det bare er blitt mer aktuelt og mindre snakket om nå.

– Flyktningsituasjonen i verden har fått mye mindre oppmerksomhet under pandemien. Det har blitt vanskeligere å krysse landegrensene som følge av korona, men det har selvfølgelig ikke blitt færre som er på flukt globalt. Derfor vil en pris til organisasjoner som jobber for å hjelpe flyktninger være en viktig påminnelse. En mulighet er Verdens matvareprogram som leverer matvarebistand til fordrevne befolkninger verden over, sier han.

Time Magazine har nevnt kandidater som EU og FNs høykommissær for flyktninger, Leger Uten Grenser og andre organisasjoner for deres rolle i migrantkrisen i Middelhavsregionen og annen innsats for flyktninger.

Aktivisme og ytringsfrihet

Hvert år leverer PRIO for øvrig en egen favorittliste med kandidater, og i år ble det kommentert at feltet var åpent.

Det ble spådd en fredspris for «lang og tro tjeneste», med journalistorganisasjonen Committee to Protect Journalists (CPJ) øverst, foran den sudanske aktivisten Alaa Salah, som har ledet protester for demokrati i hjemlandet. Deretter fulgte den russiske opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj, som i august ble forgiftet med nervegiften novitsjok i hjemlandet.

Deretter fulgte den fengslede uiguren Ilham Tohti, som fikk fjorårets Sakharov-pris. Fordi han er dømt til livstid i kinesisk fengsel, møtte datteren hans i EU-parlamentet for å ta imot den utmerkelsen.

Demokratiforkjemperen Nathan Law er også på lista. Han måtte nylig flykte fra Hongkong etter innføringen av sikkerhetsloven der.

Flere kandidater

Fristen for å nominere kandidater til årets pris gikk ut 31. januar. I tillegg har nobelkomiteens medlemmer mulighet til å nominere egne kandidater fram til komiteens første møte, som fant sted i februar.

Det er i år registrert 318 kandidater, 211 personer og 107 organisasjoner, og det er det fjerde høyeste antall kandidater noensinne. Rekorden fra 2016 er 376 kandidater.

Årets oddsfavoritt og nominert av flere er kanskje også den mest omtalte, men ikke så veldig sannsynlige, USAs president Donald Trump. Profiler som den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg og New Zealands statsminister Jacinda Ardern er også høyt på kjendislistene, men ekspertene har ikke troen på disse.

Flere større organisasjoner og magasiner trekker imidlertid fram mindre kjente aktivister som har bidratt til global oppmerksomhet rundt viktige saker som kvinnefrigjøring og Black Lives Matter eller gått i bresjen for demokratisering i eget land.

