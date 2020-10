Kontroll på to personer etter alvorlig hendelse i Sveio

innenriks

– Det er viktig å understreke at utenforstående ikke er i fare som følge av hendelsen, men de oppfordres til å holde seg unna området inntil videre, sier operasjonsleder Jøran Solheim i Sørvest politidistrikt i en pressemelding som ble sendt i 12.30-tiden torsdag.

I tillegg til de to som politiet har kontroll på, skal tre andre personer befinne seg innenfor området politiet er på.

– Vi jobber nå med å få kontroll på disse personene, samt å få et bedre situasjonsbilde. Politiet ber om forståelse for at vi ikke kan si mer om hendelsen nå, understreker Solheim.

Like før klokka 10.30 fikk politiet melding om det som fremsto som en alvorlig hendelse på en adresse i Gullvegen i Sveio. De rykket ut til stedet med store ressurser.

Politidistriktet la ut den første meldingen om hendelsen klokka 11.41 torsdag.

