innenriks

I forslaget ønsker regjeringen å gi 477,8 millioner kroner for å gjøre stillingene permanente. Bevilgningen foreslås som en varig økning.

Stillingene skal overføres til politidistriktene når det ekstraordinære bemanningsbehovet som følge av virusutbruddet har falt bort.

I forslaget skriver regjeringen at de vil legge til rette for et tilgjengelig politi, som i større grad er til stede i lokalsamfunnene.

