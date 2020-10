Moelv-brannen etterforskes bredt

innenriks

Politiet i Innlandet opplyser tirsdag at etterforskningen av brannen i lageret i Moelv forrige onsdag pågår med uforminsket styrke. To personer ble funnet døde etter brannen, og politiet etterforsker funnet som en kriminalsak. De to som ble funnet, skal begge være fra Gjøvik og skal ha hatt en relasjon til hverandre.

Politiadvokat Nina Helmersen Østvold bekreftet mandag at politiet etterforsket opplysninger om en mulig konflikt mellom de to døde.

Etterforskerne har mottatt foreløpige obduksjonsrapporter for begge de døde mennene, men har så langt ikke sagt som noe om dødsårsaken eller tidspunkt for noen av dem, ifølge Ringsaker Blad.

Det er ikke kjent hvordan brannen i lageret i Gjøvik oppsto. En brannhund markerte fredag flere steder i ruinene, og prøver fra disse markeringene er til teknisk analyse hos politiet.

