Lederne varsler opptrapping i oljestreiken

– Jeg håper at med dette uttaket vekker vi sentrale aktører i Norsk olje og gass. Jeg opplever at de må være i dvale, det er et eller annet som ikke virker, sier forbundsleder Audun Ingvartsen til NRK.

Streiken startet 30. september da 43 medlemmer ble tatt ut i streik. Mandag gikk ytterligere 126 ut i streik.

Opptrappingen rammer plattformene Oseberg Sør, Oseberg Øst, Kristin, Ekofisk og Bravo, som opereres av Equinor og Conoco Philips.

Fra før er Equinor-feltene Gudrun, Gina Krog, Kvitebjørn og Valemon, samt Gjøa-feltet, som driftes av Neptune Energy, rammet av streiken. Også på Johan Sverdrup-plattformen er ansatte tatt ut i streik.

Informasjonssjef Kolbjørn Andreassen i Norsk olje og gass sier at streiken får store konsekvenser for næringen.

– Særlig nå som næringen er i en krevende situasjon. Streiken har allerede ført til betydelige utsatte inntekter. Det dreier seg om 350 millioner kroner i uken, sier han til NRK.

