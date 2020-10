Høye smell i Skien var fyrverkeri

innenriks

De første meldingene om smellene kom litt før klokken halv fem natt til tirsdag.

Sørøst politidistrikt meldte da på Twitter at de undersøkte meldinger om flere smell, mellom 8 og 15, i området rundt Skien fritidspark.

Patruljene var bevæpnet ettersom politiet ikke kunne utelukke at det var smell fra skytevåpen. Men tirsdag morgen like etter klokken 7 opplyser politiet overfor VG at de har fått vitneobservasjoner på fyrverkeri.

Oppdraget er nå avsluttet, opplyser operasjonsleder Espen Reite til avisen.

