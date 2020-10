Drapet i Kristiansand: Politiet ber om tips

innenriks

Agder-politiet ber folk melde fra om de har gjort interessante observasjoner av folk eller biler i området i tidsrommet mellom klokka 18.45 fredag og klokka 13 lørdag 3. oktober, melder NRK.

Den siste sikre observasjonen av den 48 år gamle Sian-aktivisten var fredag 2. oktober, ifølge politiet.

Det var en nabo som fant Lid død i leiligheten sin ved 13-tiden lørdag.

Mandag opplyste politiet at de har startet drapsetterforskning, og at de søker etter én eller flere gjerningspersoner. Så langt er ingen siktet i saken.

Lid var engasjert i organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge (Sian), men politiet mener at det ikke er noe som tyder på at det ligger et politisk motiv bak drapet.

Videoer fra overvåkingskameraer i området vil bli sentralt i etterforskningen. Ifølge Fædrelandsvennen, som siterer anonyme kilder, har et kamera som viser parkeringsplassen utenfor blokka til Lids leilighet, fanget opp at en bil kommer til stedet klokka 3 natt til lørdag. I samme tidsrom skal naboer ha hørt hyl og skrik.

