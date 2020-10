54 nye koronatilfeller i Oslo siste døgn

innenriks

Antall smittede de siste 14 dagene er 629, ifølge Oslo kommunes koronastatistikk.

Antallet nye tilfeller er høyere enn samtlige dager forrige uke, da det var høstferie for osloskolene. Da innførte byrådsleder Raymond Johansen (Ap) strengere tiltak etter sterkt press fra nasjonale myndigheter med helseminister Bent Høie (H) i spissen.

Smittetallet er på samme nivå som for to uker siden. 24. september ble det registrert 58 nye smittetilfeller, som er det høyeste tallet for Oslo i løpet av de siste to ukene.

Det er fortsatt flest menn som er smittet i hovedstaden. 344 av de smittede de siste to ukene er menn, mens 275 er kvinner.

Aldersgruppen med flest smittede er 20 til 29 år. 231 personer i denne aldersgruppen er smittet, mens 138 personer i aldersgruppen 30 til 39 år er smittet.

Flest smittede er det i bydel Frogner med 72. 66 personer er smittet i både Grünerløkka og Gamle Oslo, og St. Hanshaugen har 63 smittede.

