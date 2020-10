Regjeringen vil gi 691 millioner til opprydding av atomavfall

innenriks

Ifølge budsjettlekkasjen fra Nærings- og fiskeridepartementet foreslår regjeringen å gi 292 millioner kroner til Norsk nukleær dekommisjonering og 349 millioner kroner til Institutt for energiteknikk (IFE).

Inkludert i summen for opprydding er også et tilbud om lån til IFE på 40 millioner kroner for å dekke kostnader knyttet til flytting av laboratorium og annen infrastruktur på atomområdet på Kjeller.

10 millioner kroner går til departementets eget utredningsarbeid.

Alle norske forskningsreaktorer er stengt, men det finnes fortsatt atomavfall som må håndteres for å unngå skader på mennesker og miljø.

– Nå er vi i en fase der de prioriterte oppgavene er planlegging av opprydding og sikker drift av anleggene i nedstengt tilstand, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

