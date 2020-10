Thor Inge Sveinsvoll vant kampvotering og ble ny Røde Kors-president

innenriks

Valget av ny Røde Kors-president har vært preget av rykteslenging på et slikt nivå at nåværende president Robert Mood ifølge Klassekampen ønsket å utsette valget.

Søndag gikk det av stabelen, og valgkomiteens kandidat tapte. Thor Inge Sveinsvoll (52) vant etter benkeforslag.

– Nå skal jeg jobbe for å løfte frivillighetens kraft og bidra til at vi alle sammen drar i samme retning. Det nye Hovedprogrammet vi i dag har vedtatt, staker ut kursen for vårt humanitære arbeid de neste tre årene og det gleder jeg meg til å nå være med på å iverksette, sier Sveinsvoll.

Sveinsvoll bor på Bryne på Jæren, og har fram til nå vært distriktsleder for Rogaland Røde Kors og leder av Det sentrale råd i organisasjonen.

Han har lang fartstid i Røde Kors, som aktivt medlem av Bryne Røde Kors Hjelpekorps og en rekke andre verv i hjelpekorpset og lokalforeningen, skriver Røde Kors i en pressemelding.

​​ – Som nærmest oppvokst i Røde Kors har jeg sett og følt på behovene ute i lokalsamfunnet, og sett hvor lite det mange ganger skal til for å være med på å gjøre en stor forskjell for enkeltmennesker og grupper, noe vi i Røde Kors gjør hver eneste dag, sier den ferske presidenten.

Christin Kristoffersen, som var valgkomiteens kandidat, er en norsk politiker og næringslivskvinne som tidligere har ledet Longyearbyen lokalstyre. Hun er også kona til Oslos byrådsleder Raymond Johansen.