KrF-leder og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad kunne fortelle Vårt Land om budsjettlekkasjen under et besøk på Fagerborghjemmet i Oslo.

Av pengene går 20 millioner kroner til styrking av aktivitetstilbud på sykehjem, mens 20 millioner brukes til å tilrettelegge for spisevenner for eldre. 15 millioner kroner skal brukes til avlastning for hjemmeboende eldre som tar seg av partneren sin, mens 5 millioner kroner skal gå til frivillige og ideelle organisasjoner.

