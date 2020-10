Moelv: Brannhund markerte i ruinene

innenriks

Etterforskningsleder Sten Floor Nelson i Innlandet politidistrikt sier at etterforskningen av dødsfallene og brannen onsdag pågår for fullt gjennom helgen. Mistanken er styrket om at noe kriminelt er skjedd, men politiet vil ikke gå ut med verken dødsårsak eller detaljer om brannen i lageret på Moelv.

Begge de døde var lørdag identifisert etter at det er gjennomført obduksjon. Begge de døde, en 43 år gammel mann og en annen i 40-årene, skal være fra Gjøvik og hadde en relasjon til hverandre. 43-åringens pårørende var lørdag orientert, opplyser politiet.

– Brannruinene ble undersøkt med brannhund fredag. Hunden gjorde flere markeringer og på bakgrunn av dette ble det hentet ut prøver som er sendt til teknisk analyse, sier politiadvokaten til NTB.

Brannhunden som ble brukt er blant annet trent på å finne spor av brennbar væske. Det ble også lett etter gjenstander som kan ha betydning for oppklaring av saken, men Nelson vil ikke kommentere om det ble gjort noen funn.

Konflikt

Ifølge Oppland Arbeiderblad var begge de døde fra Gjøvik og skal ha vært i en konflikt med hverandre.

– Vi kan heller ikke bekrefte at det var en slik konflikt, bare at dette er informasjon som har kommet inn til politiet. Vi har ikke fått disse opplysningene bekreftet, sier Nelson til avisa.

De to personene ble funnet døde inne i ruinene av den ene delen av det store bygget på Moelv hvor det tidligere ble produsert trevarer. Bygget er de siste årene brukt som et slags lagerhotell hvor flere organisasjoner, bedrifter og privatpersoner kunne leie lagerplass. Den ene av de døde var en slags vaktmester i selskapet som eier bygningen

Sikret med gravemaskin

De to personene som ble funnet døde befant seg i den delen av bygget som brant. Dette omfattet blant annet en kontordel over flere etasjer samt deler av lageret. En gravemaskin og annet anleggsutstyr måtte brukes for å sikre det brannherjede området før etterforskningen kunne ta til.

Brannen ble oppdaget ved 7-tiden onsdag morgen. Da sto en stor del av taket på næringsbygget i flammer. Den ene av de døde, som tidligere var blitt meldt savnet, ble funnet først inne i den nedbrente delen av bygget. Torsdag kveld ble også den andre personen funnet i brannruinene.

Politiet vil foreløpig ikke si noe detaljert. De opplyser i en pressemelding at de pårørende ber om ro i saken, og ikke ønsker å bli kontaktet av pressen.

