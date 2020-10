Mann siktet etter voldshendelse i Volda

innenriks

Mannen var bevisst og ble først tatt med til det lokale sykehuset for sjekk før han ble fløyet til Haukeland universitetssjukehus. Der ble han lagt i kunstig koma.

Politiet i Møre og Romsdal meldte om hendelsen ved halv ett-tiden natt til lørdag.

– Personen som er pågrepet og siktet for forholdet er en mann i 30-årene, opplyser operasjonsleder Leif Arne Mork til NTB.

– Det har oppstått en aller annen form for konflikt mellom flere personer. Dette endte med at fornærmede fikk et slag i ansiktet av den pågrepne, sier Mork.

Han opplyser at politiet har gjennomført en rekke vitneavhør, samt fått en rekke elektroniske spor.

