Petroleumstilsynet fant flere avvik før brannen på Melkøya

Konserndirektør Irene Rummelhoff i Equinor betegner hendelsen på petroleumsanlegget på Melkøya utenfor Hammerfest mandag 28. september som «alvorlig».

– Brannen var dramatisk, spesielt for ansatte, leverandører og naboer i Hammerfest, sier Rummelhoff.

Rummelhoff bekrefter at både Petroleumstilsynet og Equinor gransker hendelsen for å avklare hendelsesforløpet og for å finne utløsende og bakenforliggende årsaker. I tillegg etterforsker også politiet brannen.

Samtidig bekrefter Equinor at Petroleumstilsynet i uken før hendelsen gjennomførte et elektro- og storulykketilsyn på anlegget. Her observerte tilsynet flere tiltak og avvik som ikke hadde blitt tilfredsstillende fulgt opp av Equinor siden samme type tilsyn ble gjennomført i 2017.

