For skipene som er under utrustning ved verftet, er det påregnelig at nedstengingen vil kunne medføre forsinket levering, skriver selskapet i en børsmelding fredag kveld.

Totalt har 17 personer tilknyttet verftet fått påvist koronasmitte, ifølge børsmeldingen.

Til NRK opplyser ordfører Kjell Eide at 19 av de 21 personene i kommunen som har fått påvist koronavirus, jobber ved verftet.

Ifølge ordføreren var over 200 av de 1.300 innbyggerne i kommunen fredag i karantene.

