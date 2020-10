Frp-utvalg vil la privatpersoner ta ansvar for flyktninger

innenriks

Ifølge VG er Frps innvandringsutvalg, ledet av Listhaug, i sluttfasen av arbeidet sitt.

Overfor avisa trekker Frp-nestlederen fram at hun vet at mange nordmenn engasjerer seg for flyktninger og asylsøkere her i landet og vil bruke dette engasjementet ved at de melder seg til å «stille opp og ta ansvar».

– Det kan være naboer som går sammen for å ta imot en flyktning eller en flyktningfamilie. De skal ha ansvaret for å finne bopel og skal også forplikte seg til å bidra økonomisk, sier Listhaug.

Når det gjelder betaling, vil Listhaug at staten skal ta hovedansvaret, men at også de som tar ansvar for integreringen, skal bidra noe.

Hun understreker at hun ønsker at privatperson og ikke private organisasjoner skal bidra – og at de som skal gjøre det, må forplikte seg i fem år.

Masud Gharahkhani, innvandringspolitisk talsperson i Ap, sier at det er umulig å skjønne hva Frp vil.

– Den ene dagen sier de nei til kvoteflyktninger, den andre dagen ja. Frp er et høyrepopulistisk parti som har styrt integreringen i Norge og sviktet totalt, de har ingen troverdighet, sier han til VG.

