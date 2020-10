Flyoppgang og oljenedgang på børsen torsdag

innenriks

Flyselskapet SAS kunne skryte av et 10,5 prosent byks, mens Norwegian hadde en mer moderat økning på 6,4 prosent.

Framgangen skjer to dager etter at Oslo Børs tirsdag satte handelen med SAS-aksjene på pause, som følge av store prissvingninger. Oppgangen skjer til tross for at flyindustrien er særlig hardt rammet av de globale reiserestriksjonene.

Nedgangen i hovedindeksen skyldes ellers en mer moderat nedgang blant flere store selskaper.

Unntaket var likevel olje- og gassindustrien. Aker Solutions hadde en tilbakegang på 5,9 prosent, mens Kværner måtte tåle et fall på 4,2 prosent. Også Odfjell Drilling hadde et fall på 3,5 prosent.

Også oljeprisen falt gjennom dagen. Ved børsslutt lå denne på 40,45 dollar fatet, sammenlignet med 41,62 i 16.30-tiden onsdag.

I Europa hadde FTSE 100 i London og CAC 40 i Paris en forsiktig fremgang på henholdsvis 0,2 og 0,5 prosent. Samtidig falt DAX 30 i Frankfurt med 0,3 prosent.

