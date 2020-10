Bussforbundsleder: – En stor seier

innenriks

– Dette var veldig krevende forhandlinger, men vi er fornøyd med et resultat som er nesten dobbelt så bra som det arbeidsgiver ville tilby da det ble brudd i forhandlingene, sier Klungnes til NTB.

– Vi mener vi har vunnet en stor seier, sier han.

Han forteller om 19 tøffe timer som til slutt endte på et generelt tillegg på 5,50 kroner, samt 1 krone for dem med fagbrev.

Klungnes understreker at streiken også har bidratt til å sikre sjåførene støtte fra det norske folk og passasjerene, som han mener nå har mer kunnskap om situasjonen for sjåførene.

– Et svik

Men ikke alle er like fornøyde.

– Dette resultatet er et svik mot bussjåførene, har tillitsvalgt Annstein Garnes i Unibuss i Oslo sagt til Fri Fagbevegelse.

– Dette resultatet er som å få et slag i trynet, la han til.

Garnes trekker fram at bussjåførene ender på en lønnsøkning på 16.000 kroner, som er lavere en de 40.000 som ville tettet gapet til industriarbeiderlønnen.

– Forslumming

Også leder for bussjåførene i Fellesforbundet, Per Ole Melgård, er kritisk til avtalen, som han sier han ikke vil gi tilslutning til i uravstemningen.

– Jeg personlig vil gå for å stemme nei, men det skal behandles på styremøte i Oslo og omegn bussarbeiderforening, sier han til Fri Fagbevegelse.

– Slike utvalg har vi hatt før, og det har bare ført til at arbeidsgiveren har forslummet tariffavtalen, og at det gir oss et dårligere utgangspunkt. Dessuten vil disse spørsmålene først komme opp i tariffoppgjøret i 2022, legger han til.

Videre streik alternativet

Klungnes er ikke overrasket over at resultatet ikke har falt i smak hos alle.

– Noen er veldig imot, noen er veldig for og noen er midt imellom, sier han til NTB.

Han understreker at det ikke er mer enn halvannet år til tariffoppgjøret i 2022.

– Alternativet er videre streik med et ukjent utfall og ende, sier Klungtveit.

– Mange er glade for at streiken er over, men noen synes jo resultatet er dårlig, legger han til.

