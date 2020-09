Oslo-politiet: Vi kommer ikke til å bruke ressurser nå på å følge opp munnbind-påbud

innenriks

– Vi skal ikke inn på trikkene for å sjekke, det har vi ikke kapasitet til. Dersom det blir meldt om store problemer opp imot dette, så får vi revurdere, men vi kommer i utgangspunktet ikke til å bruke ressurser på dette, sier operasjonsleder Per-Ivar Iversen i Oslo politidistrikt til NTB tirsdag formiddag.

– Ressursbruken blir slik som det har vært tidligere. Vi bistår kommunen dersom det blir etterspurt, og vi tar hånd om ordensmessige ting og brudd på smittevernregler, sier han.

Mandag kveld kunngjorde byrådsleder Raymond Johansen (Ap) at Oslo kommune innfører en rekke nye tiltak, blant annet et påbud om å bruke munnbind på kollektivtransport når det ikke er mulig å holde én meters avstand til hverandre. Tiltakene varer i første omgang i to uker.

Dialog med politiet

Johansen opplyste på pressekonferansen at politiet skal håndheve at alle har med munnbind, og han sa at han har hatt kontakt med politimesteren i Oslo om «å bruke noe ressurser» på å håndheve påbudet.

Det er ennå uklart hva straffen vil være for å bryte påbudet. Helsebyråd Robert Steen (Ap) sa at han tror det vil være straff nok dersom politiet ber deg gå av trikken eller T-banen dersom du ikke har munnbind på.

– Jeg antar at det er kjipt nok om du sitter på en trikk uten munnbind og så kommer politiet og tar deg ut. Det er ikke noe hyggelig. Bare den sosiale opplevelsen vil være en straff som er kraftfull nok til at du neste gang tar på deg munnbindet, sa Steen.

– Kommer ikke til å straffe

Denne uken er det høstferie i Oslo, og Iversen sier at Oslo-politiet har normal bemanning. Han sier at de avventer situasjonen før de eventuelt gjøre nye vurderinger av ressursbruken.

– Vi får se hva slags meldinger vi får, fra kommunen eller private. Dersom det blir store problemer, må vi selvfølgelig revurdere bruken av ressurser der det er mest hensiktsmessig.

– Vi kommer ikke til å straffe folk som ikke bruker munnbind, sier Iversen.

