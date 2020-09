Økokrim-sjefen inhabil i etterforskning av DNB-transaksjoner

innenriks

I en epost til NRK skriver statsadvokat Heidi Reinholdt-Østbye at habilitetsspørsmålet er vurdert på bakgrunn av et advokatoppdrag som stammer fra tiden før Lønseth begynte som sjef i Økokrim.

Økokrim startet i november i fjor arbeidet med å finne ut av om det har skjedd noe straffbart i forbindelse med transaksjoner gjennom DNB gjort av det islandske fiskerikonsernet Samherji. Det islandske konsernet anklages for hvitvasking og korrupsjon i Namibia.

Siden 2013 ledet Lønseth granskningsenheten til advokatfirmaet PwC og har vært inne i flere store granskningssaker. Det er ikke opplyst hva som konkret utløser inhabilitet i denne aktuelle saken.

Varslet i juni

Allerede kort tid etter at Lønseth ble utnevnt til Økokrim-sjef i midten av juni, gjorde han det klart at han kunne være inhabil i minst to sakskomplekser. Et av dem var Samherji/DNB-saken.

– Så langt har jeg vurdert det med tanke på to konkrete etterforskningssaker. De to sakene var jeg kjent med før jeg tiltrådte, og har allerede signalisert at for de to sakene så ville jeg være inhabil. Det har jeg allerede besluttet, og det vil Riksadvokaten få beskjed om, sa han til NRK i slutten av juni.

Samherji – Islands største fiskerikonsern – skal ha brukt DNB til å overføre inntekter fra fiske i Afrika, ifølge dokumenter fra WikiLeaks. Selskapet fisker blant annet hestemakrell utenfor Namibia, og deler av inntektene skal ha blitt brukt til å bestikke namibiske tjenestemenn for å sikre seg kvoter, ifølge islandske medier.

Ifølge den islandske avisen Stundin skal 70 millioner dollar skal ha blitt sluset gjennom DNB via et skallselskap i skatteparadiset Marshalløyene til Namibia.

Saken blir flyttet

Økokrim vil overfor NTB ikke kommentere saken, men henviser til Riksadvokaten, som foreløpig heller ikke har uttalt seg.

Riksadvokaten opplyser til NRK at Økokrim-sjefens egen habilitetsvurdering blir lagt til grunn.

– Når det gjelder hva som skal skje med saken videre, kan vi informere om at riksadvokaten har besluttet at etterforskningen og påtaleansvaret (dvs. hele saksansvaret) skal flyttes fra Økokrim til et annet statsadvokatembete med tilhørende nytt politidistrikt. Riksadvokaten har fattet samme beslutning for de andre sakene hvor Lønseth har vurdert seg inhabil, så dette er ikke noe som gjelder spesielt for denne saken, skriver Reinholdt-Østbye.