Meklingen i sokkeloppgjøret er i gang

Det er fagforbundene Industri Energi, Safe og Lederne som forhandler på vegne av de ansatte, mens Norsk olje og gass står på arbeidsgiversiden.

– Vi forventer et oppgjør i tråd med frontfaget, inkludert tekniske krav som er viktige for våre medlemmer, sier forhandlingsleder og nestleder Lill-Heidi Bakkerud i Industri Energi i en pressemelding.

De varsler at 168 offshorearbeidere vil bli tatt ut i streik dersom partene ikke blir enige innen fristen.

Da forhandlingene ble brutt for drøye tre uker siden, mente fagforbundene at Norsk olje og gass ikke hadde nok å tilby. Sistnevnte understreket at forhandlingene var vanskelige og pekte på at handlingsrommet i år er ytterst begrenset på grunn av koronakrisen.

– Den har medført betydelig svakere olje- og gasspriser sammenlignet med fjoråret, og det er høyst usikkert hvor lenge denne krevende perioden vil vare. Den viktigste jobben vi må gjøre fremover, er derfor å bevare konkurransekraften i næringen og flest mulig arbeidsplasser, sier forhandlingsleder Jan Hodneland i Norsk olje og gass.

Om lag 7.000 ansatte fordelt på de tre fagforeningene Industri Energi, Safe og Lederne er omfattet av sokkelavtalene.

