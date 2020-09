Høie: – Jeg stiller meg 100 prosent bak tiltakspakken til Oslos byråd

innenriks

– Jeg stiller meg 100 prosent bak pakken Oslos byråd nå har lagt fram, sa helseminister Bent Høie (H) til da han møtte pressen mandag kveld.

Tidligere mandag la byrådsleder Raymond Johansen (Ap) fram en ny tiltakspakke for Oslo, der det blant annet blir innført påbud om munnbind på kollektivtransport i de tilfellene der det ikke er mulig å holde én meters avstand.

– Jeg vil takke byrådet for at de nå kommer med en samlet tiltakspakke som er god og tilstrekkelig for å håndtere smittesituasjonen nå, sa Høie.

