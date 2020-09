Politiet etterforsker mistenkelig dødsfall på Lena

innenriks

– Det pågår nå kriminaltekniske undersøkelser på funnstedet. I tillegg blir det gjennomført vitneavhør av personer vi tror kan belyse saken, sier politiadvokat Pernilla Kristiansson i Innlandet politidistrikt til NTB søndag ettermiddag.

Hun sier at politiet har en formening om hvem avdøde er, men de har foreløpig ikke fått bekreftet identiteten.

Politiet skriver i en pressemelding at de fikk melding om hendelsen søndag formiddag da avdøde ble funnet. Kristiansson sier at de ventet med å gå ut med informasjon om funnet for å få ro i startfasen.

– Den døde personen blir sendt til obduksjon når de kriminaltekniske undersøkelsen på stedet er klare. Vi regner med å få en foreløpig obduksjonsrapport om noen dager, sier politiadvokaten.

Kristiansson legger til at det er lite politiet kan si foreløpig.

– Vi er helt i den innledende fasen av etterforskningen. Det blir gjennomført både taktiske og tekniske undersøkelser, men vi ønsket i gi den informasjonen vi har nå, sier hun.