Mann pågrepet og siktet for drap i Åsane

innenriks

Siktede blir fremstilt for varetektsfengsling mandag.

Politiet i Bergen holder søndag kveld en kort pressebrifing på politihuset i byen med påtaleansvarlig Eli Valheim i Vest politidistrikt.

Valheim vil gi en kort gjennomgang av saken og politiets arbeid så langt.

Plombert leilighet

Kvinnen ble funnet død lørdag kveld. Siktede, som også er i 20-årene, var i samme leilighet.

Han ble sendt til Haukeland universitetssjukehus, der hans forsvarer, advokat Erik Johan Mjelde, snakket med ham i mange timer søndag. På dagtid søndag ble det gjort forsøk på å avhøre mannen på sykehuset, uten å lykkes.

Han sier til Bergens Tidende at dokumentene i saken er klausulerte.

Paret ble funnet av huseieren, som hadde tatt seg inn i leiligheten sammen med to andre beboere i bygget etter bekymringsmeldinger fra kvinnens mor, skriver Bergensavisen.

Funnet i forskjellige rom

Mannen ble funnet i et rom, mens kvinnen lå død i en seng på soverommet. Ifølge de som fant dem, var dynen pakket pent rundt kvinnen.

Politiet gjorde kriminaltekniske undersøkelser i boligen natt til søndag, og leiligheten er nå plombert. Samme dag gjennomførte de en rundspørring i området, og det er gjort en del vitneavhør av naboene til avdøde.

– Politiet planlegger også å gjennomføre vitneavhør av avdødes nærmeste familie i dag. Familien er ikke bosatt i Bergen og har fått tildelt en pårørendekontakt i politiet, opplyser Valheim.

Obduseres

Nødetatene rykket ut til leiligheten klokka 23.30 lørdag etter å ha mottatt en bekymringsmelding fra familien til personen som bodde i leiligheten.

På stedet ble det unge paret funnet. Kvinnen ble erklært død på stedet. Kvinnen skal obduseres på Gades Institutt i Bergen mandag eller tirsdag, for å fastslå dødsårsaken.

Innsatsleder Tom Johannessen opplyste til Bergens Tidende natt til søndag at leiligheten der paret ble funnet, er en del av et hus med flere leiligheter over mange plan.