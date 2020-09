Venstre kan bli ja-parti mot veteranenes vilje

innenriks

Venstres landsstyre har innstilt på at partiet skal si ja til norsk EU-medlemskap på sikt, og en uformell opptelling TV 2 har gjort av delegatene viser at flertallet heller mot å støtte innstillingen.

Flertallet i fem av elleve fylkeslag er positivt innstilt til å si ja til norsk EU-medlemskap, blant dem noen av de største fylkeslagene som Oslo og Viken.

Nei og nei

Avtroppende partileder Trine Skei Grande vil ikke at Venstre skal gå inn for norsk EU-medlemskap på landsmøtet til helgen.

– Jeg mener det er feil av Norge å gå inn nå. Norsk økonomi er i så omvendt syklus av Europa at det å ikke kunne ha en egen pengepolitikk vil gjøre oss svakere, sier hun til TV 2.

Odd Einar Dørum, som var Venstres leder i åtte år i to perioder på 80- og 90-tallet, er enig med Grande.

– Jeg tilhører mindretallet i landsstyret som ønsker å stoppe ved EØS-avtalen, sier Dørum til TV 2.

De yngste sier ja

Unge Venstre-leder Sondre Hansmark vil ha en ny folkeavstemning om EU.

– Det er ingen under 43 år som har fått delta i en folkeavstemning om EU. Nå må min generasjon også bli hørt, sier han.

Påtroppende Venstre-leder Guri Melby sa torsdag til NTB at hun ønsker å gå i en helt annen retning enn forgjengeren i EU-spørsmålet.

– Jeg har vært ja-menneske hele tiden. Jeg mener at et parti som er opptatt av internasjonalt samarbeid, og ikke minst opptatt av å løse utfordringer knyttet til klima og migrasjon, må si ja til et forpliktende europeisk samarbeid.

