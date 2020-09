Undersøkelse: En av fem vil reise på utenlandsferie neste år

innenriks

– Dette er veldig interessante tall. Resultatene viser at mange, særlig de yngre, har store planer for neste sommer til tross for de usikre tidene vi er inne i, sier kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige i en pressemelding.

Undersøkelsen er gjennomført av Ipsos på vegne av Gjensidige.

33 prosent blant dem under 30 år svarer at de helt sikkert vil reise til Europa, utenfor Norden.

– Alle har et sterkt ønske om at verden kommer i en mer normal situasjon, og at én av fem nærmest har bestemt seg for å reise er nok et uttrykk for dette ønsket, sier Rysstad.

Blant dem som vil reise til utlandet, svarer 24 prosent at de tror pandemien vil være over. 50 prosent svarer at de tror det kommer en vaksine.

