Meteorologene advarer mot mye snø og kraftig vind flere steder i landet

innenriks

Meteorologene har sendt ut gult farevarsel for snø i sørlige fjellstrøk og Saltfjellet. Samtidig er det sendt ut et annet gult farevarsel for vindkast på 25–30 m/s i Møre og Romsdal og Trøndelag.

Også fra natt til lørdag skriver meteorologene på Twitter at det er ventet vindkast på opptil 20 m/s i Innlandet og områdene rundt Oslofjorden.

Allerede i løpet av torsdag er det ventet snø på Saltfjellet i Nordland. Fram til torsdag kveld kan det komme opp mot fem centimeter snø som kan legge seg på veien.

– Snømengden vil nok variere, men det kan komme så mye som ti centimeter enkelte steder, forklarer statsmeteorolog Magnus Ovhed til NRK.

(©NTB)