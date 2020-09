Politiet ber om tips om ung mann i overgrepssak i Time

innenriks

Politiet gikk først ut og ba publikum om tips om en voksen mann, men justerer nå dette med bakgrunn i avhør av flere personer.

– Vi vil på nåværende tidspunkt ikke kommentere hvilken ytterligere beskrivelse som er gitt av potensiell gjerningsperson. Årsaken til dette er at vi ønsker mest mulig upåvirkede forklaringer fra vitner, sier leder for personseksjonen i Sørvest politidistrikt, Bjørn Kåre Dahl, i en pressemelding.

Tirsdag kveld ble det gjennomført et tilrettelagt avhør av fornærmede, som er en jente i barneskolealder, opplyser politiet.

Ber om tips fra elever

Overgrepet skal ha skjedd i skogområdet mellom Lyevegen, Kvartsvegen og på oppsiden av Lye ungdomsskole en gang mellom klokka 13 og 13.30 tirsdag ettermiddag.

Både Lye skule og Lye ungdomsskule avsluttet for dagen klokka 13 tirsdag – noe som betyr at mange barn og ungdommer kan ha gått i det aktuelle området.

– Disse personene ønsker vi å få kartlagt for å danne oss et bedre bilde av bevegelser i området. Vi ber om at foreldre bistår med dette og tar kontakt med politiet, oppfordrer Dahl.

Har fått 20 tips

Politiet opplyser at de er i en tidlig etterforskningsfase. Det er gjort avhør av flere vitner, i tillegg til av den fornærmede.

Det er også gjort rundspørringer i området, samt gjennomført kriminaltekniske undersøkelser på det antatte åstedet, som også er et arbeid som vil fortsette onsdag.

Foreløpig har politiet mottatt rundt 20 tips i saken, og det jobbes med å sammenstille og følge opp dette, opplyser Dahl.

Politiet er til stede på Lye skule og Lye ungdomsskule onsdag, og de opplyser at de har god dialog med både skolen og Time kommune.

Janne Karin Rasmussen, som er oppnevnt som bistandsadvokat for den fornærmede jenta og hennes familie, skriver i en SMS til NTB at hun av hensyn til etterforskningen ikke ønsker å gi noen uttalelse til mediene annet enn at barnet blir godt ivaretatt og har det greit etter forholdene.

