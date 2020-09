Mannen som er siktet for drapsforsøk i Sandnes, erkjenner ikke straffskyld

innenriks

Mannen, som er i 60-årene, ble avhørt tirsdag kveld.

– Vi kan ikke kommentere inngående hva han har forklart, men det vi kan si, er at han knytter seg til åstedet. Han har ikke erkjent straffskyld. Politiet har nå fokus på å få et bedre bilde av hendelsesforløpet. De involvertes forklaring, samt avhør av vitner, vil kunne gi oss mer informasjon om hva som har skjedd, sier påtaleansvarlig Christine Kleppa i Sørvest politidistrikt i en pressemelding.

– I tillegg jobber politiet videre med vitneforklaringer, samt de kriminaltekniske undersøkelsene som er gjennomført på åstedet, legger hun til.

Onsdag ettermiddag ble siktede avhørt for andre gang, og torsdag blir det muligens gjennomført enda et kort avhør. Fredag fremstilles han for varetektsfengsling på grunn av fare for bevisforspillelse, skriver Stavanger Aftenblad.

Kjørt til sykehus

Det var klokken 10.45 tirsdag formiddag at politiet rykket ut til en adresse i Sandnes. På adressen var en mann og en kvinne, og sistnevnte var skadd. Hun ble sendt til sykehus, men skadene ble ikke betegnet som livstruende.

Ifølge Stavanger Aftenblad skal det ha blitt brukt skytevåpen, og kvinnen ble kjørt til akuttmottaket med tre skuddskader i halsen og i overkroppen.

– Min klient erkjenner ikke straffskyld. Han beskriver dette som et ulykkestilfelle, sier siktedes forsvarer, advokat Vegard Bråstein til avisen.

Skilsmisseprosess

Politiet opplyser at mannen og kvinnen er gift, men at de er i en skilsmisseprosess og ikke har bodd sammen den siste tiden.

Den fornærmede er en kvinne i 30-årene. Hun ligger fortsatt på sykehus, men er i en tilstand som gjør at hun kan avhøres. Til Aftenbladet opplyser kvinnens bistandsadvokat Brage Nordgård at han har hatt en lengre samtale med sin klient på sykehuset.

– Dette har uten tvil vært en svært skremmende hendelse for henne. Min klient er ikke i tvil om at siktede forsøkte å ta livet hennes, sier Nordgård.

