Guldvog klokkeklar om høstferien: – Reis på fjellet eller hytta med god samvittighet

Neste uke er det høstferie i Agder, Viken og Oslo, og uka etter er det resten av landet sin tur.

– For de av dere som har tenkt å dra på tur i Norge, er det helt i orden – reis på fjellet eller hytta med god samvittighet, sa helsedirektøren på regjeringens koronapressekonferanse onsdag ettermiddag.

– For dere som er hjemme mens skolen er stengt, er det fortsatt rom for å finne hyggelige ting der ikke mange mennesker samles på samme sted, sa han videre.

Guldvog trakk fram at kommunene nå har bedre systemer for testing og smittesporing, og at antallet koronapasienter i sykehusene fortsatt er lavt.

– Hytteforbudet i påsken, som vi alle husker, var ikke begrunnet i smittevernhensyn, men av hensyn til helseberedskapen i små hyttekommuner, minnet han om.

– Annerledesland

Helseminister Bent Høie (H) mener at vi nå er i en helt annen situasjon enn i påsken. Selv om folk beveger seg mer når de er på ferie, så er de ofte sammen med folk de uansett er mye sammen med.

– Som det var helt fint å ha sommerferie i Norge, er det nå helt fint å ha høstferie i Norge. Men har man symptomer, så skal man holde seg hjemme.

På koronapressekonferansen gjentok Høie at regjeringens mål er å fortsette gjenåpningen av det norske samfunnet så fort smittesituasjonen gjør det mulig. Han minnet om smittevernrådene og trakk fram at man i flere land har sett folk protestere mot smittevernregler som de synes er for strenge. Videre omtalte han Norge som et «annerledesland», men sa at det ikke er noen garanti for at det vil vare.

– Vi er heldige i dette landet. Innbyggerne har høy tillit til hverandre og til myndighetene. Det gjør at de følger rådene og reglene som stopper smitten. Den høye tilliten gir oss superkrefter i kampen mot koronaviruset, sa han.

– Skal folk beholde denne tilliten, må de oppleve at grepene som blir tatt, er riktige og nødvendige, sa han videre.

Ber kommunene kjøpe smittevernutstyr

Høie informerte også om at regjeringen nå har sendt et brev til kommunene hvor de ber om at de planlegger hva de trenger av smittevernutstyr, og at de bestiller nok til at det rekker første halvår 2021.

I mars opprettet regjeringen en felles innkjøpsordning for smittevernutstyr. Ordningen som Helsedirektoratet, Helse sør-øst og Sykehusinnkjøp fikk raskt på plass, har fungert godt, påpekte helseminister Bent Høie (H), men ved nyttår er det slutt.

– Ved nyttår vender vi tilbake til normale rutiner, hvor sykehusene og kommunene står for innkjøp av smittevernutstyr, sa han.

For å sikre at helsetjenestene har utstyret de trenger i en kritisk situasjon, forsterkes det nasjonale reservelageret og gjøres om til å bli et nasjonalt beredskapslager. Lageret skal inneholde utstyr for seks måneders forbruk i kommunene og i sykehusene.

