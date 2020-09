147 nye bekreftede koronatilfeller siste døgn

innenriks

Den siste uken har økningen vært på 759 tilfeller, viser tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Vel 972.000 tester for koronavirus var fram til søndag gjennomført i Norge, ifølge Folkehelseinstituttet (FHI).

I alt 21 personer fikk mandag behandling på sykehus for covid-19-sykdom, som er to færre enn dagen før. FHI har registrert 267 koronarelaterte dødsfall her i landet siden mars. FHI understreker at det ikke alltid er mulig å slå fast om de koronasmittede har dødd av eller med covid-19.

