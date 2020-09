Litauen og Island kan bli røde denne uka

innenriks

Regjeringen vil ta en endelig beslutning i løpet av uken. Alle endringer vil gjelde fra midnatt, natt til lørdag 26. september, opplyser Folkehelseinstituttet (FHI). Island var blant landene som ble oppgradert til gult nivå i forrige uke.

FHI anbefaler innreisekarantene for personer for de aktuelle landene og områdene.

– Alle disse har hatt stigende smittetall og ligger nå over grensen på 20 bekreftede tilfeller per 100.000 innbyggere (14 dagers insidens) siste to uker, skriver FHI.

Tallene er som følger: Litauen 23,7, Island 64,5, Västerbotten 23,9, Päijänne-Tavastland (Päijät Häme) 22,9 og Mellersta Finland (Keski-Suomi) 26,9.

– Land og regioner som ved siste vurdering var røde, er ikke gjenstand for vurdering av eventuelle lettelser denne uka. Vurderinger om å gjøre om land og regioner fra røde til gule gjøres hver 14. dag, i partallsuker, melder FHI.

