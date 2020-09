Koronaviruset vil trolig barbere bistandsbudsjettet

innenriks

Regjeringen vil legge fram et forslag til statsbudsjett med store kutt i bistandsbudsjettet. Det får Aftenposten opplyst fra flere kilder.

Hvor store kuttene til slutt blir avhenger av hvor optimistiske prognoser man legger til grunn for den økonomiske veksten neste år. Årsaken er at størrelsen på bistandsbudsjettet påvirkes av verdien på alt vi produserer i Norge i løpet av et år.

– Statsbudsjettet skal naturligvis være tilpasset den økonomiske situasjonen, sier Mudassar Kapur (H), som leder Stortingets finanskomité.

Regjeringen har fastslått at den skal «bevilge én prosent av anslått brutto nasjonalinntekt» (BNI) til utviklingsbistand hvert år. I statsbudsjettet som daværende finansminister Siv Jensen (Frp) la fram i fjor høst økte regjeringen den totale bistandsrammen fra 37,8 milliarder kroner i 2019 til 39,2 milliarder i år, en økning på 3,6 prosent.

Men så kom koronaen og inntektene falt. I år vil Norge derfor overoppfylle målet om én prosent av BNI i år.

Forslaget til statsbudsjett for 2021 legges fram i starten av oktober.

(©NTB)