Politiet er ferdige med etterforskningen av Helge Ingstad-ulykken

innenriks

– Politiet har nå avsluttet sin etterforskning etter kollisjonen i Hjeltefjorden 8. november 2018. Generaladvokaten og Sjøfartsdirektoratet har gitt politiet sine uttalelser til etterforskningen, skriver politiet i en pressemelding.

Det er miljøavsnittet i Vest politidistrikt som har etterforsket saken. Politiets innstilling sendes nå over til Statsadvokaten i Hordaland og Sogn og Fjordane.

De opplyser samtidig at de ikke vil kommentere innholdet i innstillingen.

– Det er nå opp til Statsadvokaten å vurdere saken og gi sin innstilling til Riksadvokaten, skriver politiet.

Det var natt til 8. november 2018 at fregatten KNM Helge Ingstad kolliderte med tankskipet Sola TS i Øygarden. Fire personer har status som mistenkt i saken. De fire er losen og kapteinen på tankskipet Sola, vaktsjefen på Helge Ingstad og operatøren ved trafikksentralen på Fedje.

Mandag skulle egentlig rettssaken, der staten og eierne av Sola TS har saksøkt hverandre, ha startet, men i slutten av august ble det klart at saken utsettes i et halvt år. Retten skal ta stilling til hver av partenes ansvar for skade som følge av kollisjonen.

(©NTB)