Må betale nesten en million i erstatning etter at fyrverkerilek satte fyr på 17 biler

innenriks

Dommen fra Lister tingrett idømmer 24-åringen som foretok selve handlingen 75 dagers fengsel, mens hans to kamerater på 23 og 24 år dømmes til henholdsvis 60 og 30 dagers fengsel for medvirkning, skriver Lister24.

Alle dommene er gjort betinget med to års prøvetid. I tillegg må trioen betale 900.059 kroner i erstatning til Gjensidige forsikring, samt 10.000 kroner i erstatning til bilforhandleren der bilene var parkert. Til sammen 17 biler og en konteiner ble ødelagt i brannen.

Trioen hadde festet gjennom store deler av den aktuelle natten og var sterkt beruset. Mens de befant seg på et industriområde i bygda, fylte de bensin på en flaske. De helte denne på bakken og tente på en rakett fra nyttårsaften, som de så kastet mot bensinen. Etter at det oppsto en flammekule, løp trioen fra stedet. Vitner beskriver flammene som seks til åtte meter høye.

Dagen etter ble en av de tre innkalt som vitne ettersom hans bankkort var blitt brukt til å betale for bensin. Han tilsto forholdet umiddelbart, men erkjente ikke straffskyld, ettersom han kun «diltet etter» de to andre, som begge erkjente straffskyld.

Retten legger vekt på at handlingene bærer preg av å være begått impulsivt under sterk alkoholpåvirkning. Formildende for trioen er at saksgangen har vært lang.

(©NTB)