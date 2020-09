To siktet for drapsforsøk på Hønefoss

innenriks

Politiet fikk melding om knivstikkingen i Arnegårdsbakken, ikke langt unna sykehuset i Hønefoss, klokka 14.30 lørdag ettermiddag. Offeret ble sendt til sykehus med alvorlige til kritiske skader, skriver Ringerikes Blad.

– De synes å kjenne hverandre, og alle tre er kjenninger av politiet, sier politiinspektør Magnar Pedersen i Sørøst politidistrikt.

Pedersen opplyser at de to pågrepne mennene er siktet for forsøk på drap. Han hadde lørdag kveld ikke fått noen oppdatering på tilstanden til offeret.