Mer koronatrøbbel i vente for bedriftene – mange blir oppsagt

NHO Service og Handel frykter nå at nye oppsigelser kommer om ikke en ny kompensasjonsordning kommer på plass.

– Uten kompensasjonsordningen, som inntil 1. september ga støtte til bedrifter rammet av koronakrisen, vil vi se en ytterligere økning i antall oppsigelser, sier administrerende direktør Anne-Cecilie Kaltenborn.

– Antall oppsigelser har ikke gått ned slik vi håpet, men har tvert imot eskalert den siste måneden, og folk mister jobben i dette øyeblikk, sier hun.

Verst for kantiner

Situasjonen er verst for landets kantinebedrifter. Her svarer 45 prosent at de har planer om å si opp ansatte, og like mange har allerede sagt opp ansatte som følge av koronapandemien. Til sammenligning svarer 19 prosent av reiselivsbedriftene det samme, viser ferske tall fra NHOs medlemsundersøkelse.

Flere på hjemmekontor har skapt en bølge av oppsigelser i kantinebransjen.

– Dette har vi ikke viet nok oppmerksomhet, og nå får det konsekvenser for mange ansatte. Kantine- og matomsorgsbransjen er kjempestor, og sysselsetter rundt 8.000 i små og store kantiner i hele Norge, fra mekaniske verksteder til sykehus, sier Kaltenborn.

Hun framholder at mange kantiner bruker ufaglærte ansatte, som får sin opplæring i bedrift.

– Dette er ansatte som vi vet har vanskelig for å få ny jobb, og derfor er dette veldig urovekkende tall, sier Kaltenborn.

Sviktende etterspørsel

Også i resten av NHOs medlemsbedrifter stiger uroen. Hver måned siden Norge ble koronastengt for et halvt år siden, har NHO spurt flere tusen bedrifter om hvordan de påvirkes av pandemien.

Stadig flere rapporterer nå om sviktende etterspørsel, lavere omsetning og en opptrapping av oppsigelser. Bare den siste måneden har andelen bedrifter som har gjennomført oppsigelser, steget fra 9 til 12 prosent.

– Først ble det verre. Så ble det bedre. Nå blir det verre igjen, sier sjeføkonom Øystein Dørum i NHO til E24.

Tiden er bedriftenes verste fiende, mener sjeføkonomen.

– Jo lengre tid det går før vi er tilbake i en normal situasjon, desto flere bedrifter risikerer å gå under. Og enda flere risikerer å miste jobben permanent, utdyper han til Dagbladet.

Blitt verre

I tjeneste- og handelssektoren sier 56 prosent av bedriftene at de har merket lavere etterspørsel siste fire uker, en oppgang på 15 prosentpoeng fra fem uker siden. 17 prosent har måttet gå til oppsigelser, opp fra 10 prosent i august. 16 prosent har planer om nye oppsigelser.

Fire av ti bedrifter i servicebransjene sier at kompensasjonsordningen, som opphørte i august, ville vært til hjelp i månedene som nå står foran dem.

