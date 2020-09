Utenriksdepartementet fraråder reiser til Estland – hele Danmark blir rødt

innenriks

Reisende fra disse områdene som kommer til Norge fra og med midnatt, natt til lørdag, må i karantene, skriver UD i en pressemelding.

Endringen i Utenriksdepartementets reiseråd kommer på bakgrunn av Folkehelseinstituttets ukentlige vurdering av smittesituasjonen for koronaviruset, og regjeringen har besluttet at disse landene og regionene går fra gult til rødt. Endringen innebærer at hele Danmark blir rødt.

Samtidig fjernes innreisekarantenen fra Liechtenstein og Island som går fra rødt til gult. Det samme gjelder regionene Kalmar og Blekinge i Sverige og Kajanaland i Finland.