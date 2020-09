Nakstad: – Kan vi slå ned smitten, kan vi fortsette å gå på jobb og skole i høst

innenriks

– Det er bare 18 personer som ligger på sykehus med covid-19 i Norge. Utbruddet er fortsatt håndterlig. Vi kan lykkes med å ha kontroll hvis vi holder ut, sa Nakstad på en pressekonferanse tirsdag.

Den fungerende assisterende helsedirektøren viste til de lokale utbruddene i byer som Oslo og Bergen.

– Om vi klarer å slå ned smitten, kan vi sannsynligvis fortsette å gå på jobb og skole i høst, i motsetning til i veldig mange andre land, sa han.

I tillegg til fordeler som at barn kan drive fritidsaktiviteter nesten som normalt, at arbeidsledigheten ikke vil øke, og at planlagt helsehjelp vil kunne gjennomføres, mener Nakstad at det vil føre til at folk ikke går like lei.

– Vi blir ikke like lei av smitteverntiltakene, rett og slett fordi det vil være færre av dem, sa han.

(©NTB)