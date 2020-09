Regjeringen utvider aktivitetsplikten for sosialhjelpsmottakere

innenriks

– Alle som mottar økonomisk sosialhjelp, skal vi ha aktivitetsplikt for, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen til NRK.

– Det betyr rett og slett at vi skal ha krav og forventning om at de skal møte opp til aktivitet hver hverdag, sier Isaksen.

SV raser på sin side mot vedtaket.

– Tvangsarbeid og pisk

– Mange går uten oppfølging lenge, og altfor mange gis tiltak som ikke har kvalitet eller gir noe som helst. Det vet arbeidsministeren godt. Ansatte på Nav sier de ikke har tid eller mulighet til å følge opp folk, sier partiets stortingsrepresentant Karin Andersen.

– SV er mot er innholdsløst tvangsarbeid og pisk mot folk som sliter, konstaterer hun.

I 2017 innførte regjeringen en lovendring der det stilles krav om at unge under 30 år må være i aktivitet for å motta sosialhjelp. To år senere, i desember 2018, viste imidlertid tall fra Nav at dette ikke hadde fått flere unge sosialhjelpsmottakere ut i arbeid. Andelen som fikk sosialhjelp, lå på samme nivå (2,2 prosent) siden før loven kom.

Kartlegging

En kartlegging i 2019 viste at kommuner som innførte aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere, ikke fikk flere unge ut i arbeid.

Høyre har lenge slåss for utvidet aktivitetsplikt, og fredag besluttet Isaksen at denne skal gjelde alle. Nav får samtidig ansvar for å legge til rette for aktiviteter.

